Мужчинам посоветовали овощ для повышения либидо

На мужской потенции положительно сказывается употребление свеклы, рассказал врач-уролог Загид Асаханов. Неожиданный повышающий либидо овощ он назвал мужчинам в беседе с NEWS.ru.

Асаханов объяснил, что свекла положительно влияет на потенцию благодаря полезным нитратам, которыми богат овощ. «Попадая в организм, они превращаются в оксид азота, который усиливает кровообращение. Помимо этого, в свекле содержится большое количество бора, который повышает уровень эстрадиола и свободного тестостерона, напрямую воздействующих на половое влечение человека», — рассказал он.

Доктор подчеркнул, что этот овощ мужчинам нужно употреблять в свежем виде: в виде сока, смузи, салата. При термической обработке полезные свойства свеклы теряются.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что людям с пониженной сексуальностью следует есть больше устриц, моллюсков и других морепродуктов, а также мяса и печени. Все эти продукты содержат много цинка, который также положительно влияет на либидо.