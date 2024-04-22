Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 22 апреля 2024Забота о себе

Мужчинам посоветовали овощ для повышения либидо

Фото: Nick Collins / Unsplash

На мужской потенции положительно сказывается употребление свеклы, рассказал врач-уролог Загид Асаханов. Неожиданный повышающий либидо овощ он назвал мужчинам в беседе с NEWS.ru.

Асаханов объяснил, что свекла положительно влияет на потенцию благодаря полезным нитратам, которыми богат овощ. «Попадая в организм, они превращаются в оксид азота, который усиливает кровообращение. Помимо этого, в свекле содержится большое количество бора, который повышает уровень эстрадиола и свободного тестостерона, напрямую воздействующих на половое влечение человека», — рассказал он.

Доктор подчеркнул, что этот овощ мужчинам нужно употреблять в свежем виде: в виде сока, смузи, салата. При термической обработке полезные свойства свеклы теряются.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что людям с пониженной сексуальностью следует есть больше устриц, моллюсков и других морепродуктов, а также мяса и печени. Все эти продукты содержат много цинка, который также положительно влияет на либидо.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Полиция проверила инцидент на месте задержания главы МЧС Чечни. Нарушитель бил силовиков и угрожал им

      Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

      Ведомствам в Германии порекомендовали избегать контактов с Россией

      Оценено влияние изменения климата на расходы россиян

      Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

      Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

      В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся из Москвы политиков

      Стало известно об освобождении Очеретино российской армией

      Бросившую новорожденную дочь в лесу женщину осудили через 40 лет

      В Киеве указали на настоящую цель выделения денег США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше