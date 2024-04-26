Собиравшийся поджечь военкомат в российском городе мужчина отправлен в тюрьму

Военный суд дал 10 лет мужчине, который готовил поджог военкомата в Перми

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор гражданину по фамилии Дильмухаметов, который собирался совершить теракт — поджечь здание военкомата в Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в приготовлении к теракту и склонении знакомого к террористической деятельности. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.

Суд установил, что Дильмухаметов в 2022 году решил забросать здание пермского военкомата самодельными зажигательными устройства с целью дестабилизировать его деятельность. На преступление он позвал знакомого, вместе с которым был проведен осмотр военкомата.

Дильмухаметов также в соцсети и электронной почте переписывался с другим приятелем и предлагал ему присоединиться к его подрывной деятельности. Во время подготовки поджога мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

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