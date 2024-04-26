Уровень доверия россиян к Путину вырос

ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину вырос и составил 79,5 %

Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России и выяснил уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину. Согласно результатам исследования, этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта за неделю.

Так, уровень доверия жителей страны составил 79,5 процента.

Кроме того, среди респондентов на 0,2 процентного пункта вырос и уровень одобрения деятельности президента. Он составил 77,8 процента. Россияне также оценили деятельность правительства — ее одобряют 54,5 процента опрошенных (плюс 0,5 процентного пункта), а работу премьера Михаила Мишустина одобрили 54,1 процента жителей страны. Доверяют главе правительства при этом 62,7 процента респондентов (плюс 0,2 процентного пункта).

Опрос был проведен методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в период с 15 по 21 апреля.

Ранее, по данным опроса ФОМ, сообщалось, что президенту Путину доверяют 79 процентов россиян.