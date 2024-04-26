В Литве поддержали идею разместить ядерное оружие НАТО в Польше

Президент Литвы Науседа: размещение ЯО НАТО в Польше — важный фактор сдерживания

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал идею разместить ядерное оружие (ЯО) НАТО в Польше, передает портал LRT.lt.

«Идея размещения ядерного оружия — это не подстрекательство к войне, не угроза для России, но это тот самый элемент системы сдерживания, который должен стать действительно значимым сдерживающим фактором», — приводятся в публикации слова литовского лидера.

Он назвал реакцию российских властей на заявление Варшавы о размещении ЯО «мельницей пропаганды» и предложил не обращать внимания на недовольство Москвы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала Варшаву о готовности к такому шагу и власти ее подтвердили.