Из Москвы-реки в районе Нескучного сада выловили тело мужчины

Тело мужчины выловили у места съемок передачи «Что? Где? Когда?» в Москве

Около места съемок передачи «Что? Где? Когда?» в Нескучном саду выловили тело мужчины. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Сейчас следователи работают на берегу Москвы-реки на Пушкинской набережной.

По предварительным данным, потерпевший – 22-летний уроженец Сосногорска Республики Коми. В конце марта он приехал в столицу, чтобы заработать денег, а в начале апреля перестал выходить на связь.

Ранее тело мужчины со связанными скотчем руками выловили из Невы в Петербурге. Предположительно, потерпевшему было около 50 лет.