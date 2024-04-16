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10:52, 16 апреля 2024Силовые структуры

В Петербурге из Невы выловили тело мужчины со связанными скотчем руками

В Петербурге возле Академии художеств выловили тело мужчины со скотчем на руках

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге силовики выясняют обстоятельства ухода из жизни неизвестного мужчины, тело которого выловили из реки Невы. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, тело заметили возле Академии художеств на Университетской набережной. Предполагается, что ему было около 50 лет. Руки утонувшего обмотаны скотчем. Личность и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Точная информация появится после проведения ряда судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

11 апреля тело пропавшей больше недели назад 61-летней пенсионерки выловили в пойме реки Клязьмы в подмосковной деревне Новинки.

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      Владимир Седов
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