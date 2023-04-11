Тело пропавшей больше недели назад пенсионерки выловили из реки в Подмосковье

РЕН ТВ: тело пропавшей пенсионерки выловили в пойме реки Клязьма в Подмосковье

Тело пропавшей больше недели назад 61-летней пенсионерки выловили в пойме реки Клязьма в подмосковной деревне Новинки. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник отметил, что труп обнаружили после отхода талых вод. Удалось установить, что погибшей является пожилая женщина, которая с 30 марта числилась пропавшей без вести.

Труп пенсионерки направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

4 апреля сообщалось, что в Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома. По предварительным данным, пожилая россиянка выпала с балкона четвертого этажа. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

В декабре прошлого года мертвую пенсионерку обнаружили во дворе городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге. Женщина могла скончаться от переохлаждения.