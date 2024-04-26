В России не говорящие по-русски мигранты на отлично сдали тест по русскому языку

В Башкирии не говорящие по-русски мигранты на отлично сдали языковой тест

В Башкирии не говорящие по-русски мигранты на отлично сдали языковой тест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Согласно имеющимся у канала данным, пятеро граждан Узбекистана успешно сдали экзамен по русскому языку, необходимый для работы в стране. Помогли им в этом сотрудники местного вуза, которые вручили иностранцам документы о сдаче.

Позже было установлено, что за мигрантов экзамен сдали жители Курганской области. Помимо этого, они помогли иностранцам незаконно въехать на территорию России. Результаты тестирования признали недействительными.

Ранее Минобрнауки сообщило о смене ректора Государственного института русского языка имени Пушкина на фоне связанного с мигрантами скандала. Этому предшествовала проверка, которая выявила факты ненадлежащего контроля за проведением с иностранными гражданами экзамена по русскому языку.