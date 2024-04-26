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13:42, 26 апреля 2024Экономика

В России призвали строить больше нежилья

Вице-премьер Хуснуллин: надо изменить пропорцию в строительстве в пользу нежилья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что в России надо изменить пропорцию в строительстве в пользу нежилья. Его слова приводит «Прайм».

Хуснуллин напомнил, что за прошлый год по всей стране было возведено 175 миллионов квадратных метров недвижимости, причем большинство — непосредственно жилье. «У нас только 40 миллионов квадратных метров прочей недвижимости строится. Это неправильная пропорция, ее надо кардинально менять», — настаивает он. Хуснуллин объяснил, что, чем больше строится коммерческой недвижимости, тем больше налоговая база.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута посоветовал россиянам покупать вторичное жилье. При желании купить квартиру в новостройке стоит поторопиться. Сделать это лучше до 1 июля, когда истечет срок ряда льготных ипотечных программ. То же касается покупки домов или дачи. В ближайшее время в России скорректируют программу строительства жилья, после чего строительство домов подорожает, предупредил специалист.

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      Платон Щукин
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