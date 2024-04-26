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19:25, 26 апреля 2024Россия

В России прокомментировали назначение Киевом нового мэра Запорожья

Рогов назвал оккупационным безумием назначение Киевом нового мэра Запорожье

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Назначение Киевом нового мэра города Запорожья, подконтрольного украинским войскам, является оккупационным безумием. Такое мнение выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд СМИ Украины сообщил, что исполняющим обязанности мэра Запорожья назначили Регину Харченко.

«Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гаулейтеров», — высказался Рогов.

Он также подчеркнул, что, после того как Запорожская область присоединилась к России, все решения Киева на подконтрольной Вооруженным силам Украины части не обладают юридической силой.

Ранее Рогов заявил, что США выделяют деньги Украине под масштабную провокацию против России. По его словам, речь идет о новых попытках диверсий, ударов по мирным объектам и провоцировании эскалации конфликта.

ЖЗЛ
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