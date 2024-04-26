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19:28, 26 апреля 2024Россия

В российских вузах откроют центры переподготовки бойцов СВО для работы в школах

Кравцов: центры переподготовки бойцов СВО откроют во всех российских педвузах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во всех российских педвузах планируют открыть центры переподготовки бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

По его словам, новые центры будут работать по аналогии с уже существующими и готовить участников спецоперации к ведению образовательной деятельности в школах. Кравцов подчеркнул значимость того, что военные уже сейчас приходят в образовательные учреждения и рассказывают учащимся об СВО.

Глава Минпросвещения также напомнил, что с 1 сентября в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины», на котором, помимо прочего, будет уделяться время начальной военной подготовке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на работу в российские школы нужно привлекать «побольше крутых мужиков». Он высказался на эту тему во время посещения среднеобразовательного учреждения в Нижнем Тагиле, директор которого рассказала главе государства об «увлеченном педагоге», который прошел службу в армии и работает с детьми уже 12 лет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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