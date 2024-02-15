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22:16, 15 февраля 2024Россия

Путин призвал привлекать на работу в школы «побольше крутых мужиков»

Путин призвал привлекать на работу в школы побольше крутых мужиков
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что следует привлекать «побольше крутых мужиков» к работе педагогами в школах. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе поездки в Нижний Тагил Путин посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава. Директор образовательного учреждения Галина Масликова во время осмотра кабинета ОБЖ сообщила, что среди учителей есть
«увлеченный педагог», который после окончания института прошел службу в армии, а с детьми он работает уже 12 лет.

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      Марина Совина
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