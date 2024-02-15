Путин призвал привлекать на работу в школы побольше крутых мужиков

Президент России Владимир Путин заявил, что следует привлекать «побольше крутых мужиков» к работе педагогами в школах. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе поездки в Нижний Тагил Путин посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава. Директор образовательного учреждения Галина Масликова во время осмотра кабинета ОБЖ сообщила, что среди учителей есть

«увлеченный педагог», который после окончания института прошел службу в армии, а с детьми он работает уже 12 лет.