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01:00, 26 апреля 2024Ценности

В сети оценили откровенный купальник модели фразой «он не прикроет даже глаза»

Фото: Fashion Nova

Популярный бренд Fashion Nova представил новый откровенный купальник и смутил покупателей. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Star.

Модель позировала в черном купальнике с зеленым лифом и плавками, который частично оголял ее грудь и ягодицы. Манекенщицу запечатлели в разных ракурсах на фоне бассейна. Известно, что стоимость вещи The Mimi 2 Piece Micro Bikini составляет 25 фунтов стерлингов (2902 рубля).

Пользователи сети не оценили чересчур вульгарный дизайн плавательного костюма, о чем написали под публикацией в соцсети марки. «Он даже мои глаза не прикроет», «Это шутка?», «Бесполезная вещь», «В нем даже страшно стоять, а купаться — подавно», — оценивали купальник потенциальные клиенты, сопровождая свои фразы смеющимися эмоджи.

В марте прослывшая «полной Кайли Дженнер» модель показала фигуру в нижнем белье.

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      Карина Черных
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