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22:56, 11 марта 2024Ценности

Прослывшая «полной Кайли Дженнер» модель показала фигуру в нижнем белье

Американская модель Изабелла Роси показала фигуру в нижнем белье Fashion Nova

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская модель Изабелла Роси, которая прослыла «полной Кайли Дженнер» в сети, поделилась откровенными кадрами. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость показала фигуру в кружевном нижнем белье розового цвета из ассортимента популярного бренда Fashion Nova. Инфлюэнсера запечатлели сидящей на кровати с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице. Ее образ дополняли множество украшений, в том числе браслеты, колье и серьги.

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Подписчики восхитились внешностью Роси в комментариях под постом. «Красотка», «Очень сексуально», «Обожаю тебя», «Ты прекрасна», — высказывались многочисленные фанаты.

В январе инсайдеры раскрыли неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. По их словам, предпринимательница захотела, чтобы ее избранник разорвал все связи со своими бывшими возлюбленными, даже с теми, с кем он до сих пор дружит.

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      Карина Черных
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