В Уфе недалеко от моста сдетонировала бомба

В Уфе на Цыганской поляне сработало самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало на Цыганской поляне в Уфе. Об этом сообщает Mash Batash в своем Telegram-канале.

По данным канала, бомба сдетонировала на левом берегу реки Белой недалеко от железнодорожного моста. Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров. Официальной информации пока нет. На место происшествия выехали специалисты.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы под автомобилем Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. Хозяином взорванного внедорожника оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.