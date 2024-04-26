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15:41, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp на устройствах с Android появится функция пересылки видеосообщений

Фото: Robin Worrall / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android заработает новая функция, связанная с видеосообщениями. Информация об этом появилась на портале WABetaInfo.

Пользователи смогут пересылать видеосообщения из одного диалога в другой. Авторы портала подчеркивают, что в настоящее время ролики, записанные для одного собеседника, нельзя отправить другому.

По мнению WABetaInfo, новая опция поможет пользователям экономить время и быстрее обмениваться сообщениями. Также разработчики портала убеждены, что благодаря пересылке видеосообщений клиенты мессенджера будут чаще использовать такой режим общения.

Отмечается, что функция доступна в бета-версии приложения, которую можно найти в Google Play.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится связанная со статусами опция. В WABetaInfo сообщили, что пользователи смогут отключать уведомления о реакциях на их статус.

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