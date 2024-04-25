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17:30, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность отключать реакции на статусы

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная со статусами. Об этом сообщают авторы портала WABetaInfo.

По данным портала, в следующих обновлениях пользователям будут доступны не только реакции на статусы в виде смайликов, но и возможность управлять оповещениями о них. В частности, отметили разработчики, уведомления о реакциях можно будет отключить в разделе настроек об оповещениях.

Как считает WABetaInfo, эта опция позволит пользователям мессенджера меньше отвлекаться на уведомления о реакциях на статусы. Отмечается, что нововведение будет доступно в будущих версиях приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность совершать звонки на номера, не сохраненные в контактах. Разработчики WABetaInfo убеждены, что функция позволит пользователю сэкономить время.

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      Мария Большакова
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