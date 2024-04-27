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09:43, 27 апреля 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон снялась обнаженной для обложки модного журнала

Фото: @MorelliBrothers / @FlauntMagazine

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде для обложки модного журнала Flaunt. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 43-летняя знаменитость позировала без одежды и нижнего белья, прикрыв руками обнаженные части тела. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и массивные браслеты.

Кроме того, Хилтон предстала перед камерой в кружевом бюстгальтере и трусах с высокой посадкой, надев при этом чулки с подвязками. В одной руке она держала пиджак.

Также звезда поделилась еще двумя откровенными фото. Так, на первом снимке она запечатлена в облегающей кофте и прозрачной майке, сквозь ткань которой видна ее голая грудь. На втором кадре Хилтон примерила черные трусы с высокой посадкой, надев их поверх сетчатых колготок, и темно-малиновый кожаный жакет. Можно заметить, что под ним отсутствует бюстгальтер.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон в необычном наряде пришла на церемонию вручения премии в области модного дизайна Fashion Trust US Awards, организованную в Беверли-Хиллз, США. Тогда для мероприятия она выбрала черный пиджак с многочисленными вырезами, который обнажал часть ее груди без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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