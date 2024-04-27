Банкам упростили получение разрешения на вывоз иностранной валюты

ЦБ: банкам упростили механизм выдачи разрешения на вывоз иностранной валюты

Центробанк (ЦБ) упростил механизм выдачи банкам разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Упрощенный механизм вступает в действие в субботу, 27 апреля, пояснили в ЦБ. По новым правилам кредитные организации больше не обязаны одновременно предоставлять Банку России и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или испорченных купюр.

Такое решение принял совет директоров регулятора, объясняется в сообщении ЦБ.

Ранее стало известно, что Центробанк сократит продажи валюты на рынке в 12 раз, до 600 миллионов рублей в день. Измененные условия будут действовать с 5 апреля по 7 мая, рассказали в Минфине России. Это связано с увеличением нефтегазовых доходов по итогам марта и ростом покупок валюты в рамках бюджетного правила.

В марте 2024 года регулярный объем продаж валюты находился на уровне 7,1 миллиарда рублей. Увеличить нефтегазовые доходы помогли фактические поступления по налогу на дополнительный доход (НДД) по итогам 2023 года.