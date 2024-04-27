Cистема ПВО уничтожила беспилотник над российским регионом

Губернатор Богомаз: система ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России в Брянской области пресекла попытку атаки украинского дрона, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом. «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — уточнил политик.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

25 апреля четыре человека, в том числе 14-летний подросток, пострадали из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус под Брянском. Беспилотник был сброшен в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавших доставли в медицинское учреждение для оказания помощи.

