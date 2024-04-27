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16:48, 27 апреля 2024Ценности

Даня Милохин показал пирсинг на лице

22-летний блогер Даня Милохин показал пирсинг в губе
Даня Милохин

Даня Милохин. Кадр: @danya_milokhin

Российский блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин показал пирсинг на лице. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает 3,1 миллиона подписчиков.

22-летний инфлюэнсер, который находится в Таиланде, снял ролик с дегустацией местного мороженого. На размещенных кадрах он позировал в желтой бейсболке и белом лонгсливе с принтом в виде сердца с отпечатками губ.

При этом у артиста также оказалась проколота нижняя губа, в которую был вставлен циркуляр (украшение для пирсинга, представляющее собой согнутый в форме подковы стержень с накрутками на концах, — прим. «Ленты.ру»)

Ранее в апреле Даня Милохин также похвастался новой татуировкой. Так, между лопатками у него появилось изображение паука, выполненное черными чернилами.

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      Карина Черных
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