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22:48, 27 апреля 2024Россия

Пушилин упразднил министерство информации ДНР

Глава ДНР Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики. Об этом говорится в указе на сайте главы региона.

«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», — говорится в документе. Завершить ликвидацию ведомства необходимо до 1 августа.

Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров уволен с должности с 27 апреля 2024 года. Причина увольнения в указе не уточняется. Александр Костомаров занимал пост первого замруководителя с июня 2022 года.

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      Марина Совина
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