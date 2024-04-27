Пушилин упразднил министерство информации ДНР
Глава ДНР Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики. Об этом говорится в указе на сайте главы региона.
«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», — говорится в документе. Завершить ликвидацию ведомства необходимо до 1 августа.
Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров уволен с должности с 27 апреля 2024 года. Причина увольнения в указе не уточняется. Александр Костомаров занимал пост первого замруководителя с июня 2022 года.