Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР Костомарова

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

Отмечается, что Костомаров уволен с должности с 27 апреля 2024 года. Причина увольнения в указе не уточняется. Александр Костомаров занимал пост первого замруководителя с июня 2022 года.

В январе Денис Пушилин уволил Константина Иващенко с должности главы администрации Мариуполя. Новым мэром города он назначил Олега Моргуна, который ранее возглавлял администрацию Новоазовского района ДНР.

В декабре 2022 года Пушилин уволил мэра Дебальцева Игоря Захаревича. Перед этим врио главы ДНР раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Светлодарске.