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23:37, 25 апреля 2024Россия

Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР

Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР Костомарова
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

Отмечается, что Костомаров уволен с должности с 27 апреля 2024 года. Причина увольнения в указе не уточняется. Александр Костомаров занимал пост первого замруководителя с июня 2022 года.

В январе Денис Пушилин уволил Константина Иващенко с должности главы администрации Мариуполя. Новым мэром города он назначил Олега Моргуна, который ранее возглавлял администрацию Новоазовского района ДНР.

В декабре 2022 года Пушилин уволил мэра Дебальцева Игоря Захаревича. Перед этим врио главы ДНР раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Светлодарске.

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      Марина Совина
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