Врио главы ДНР Пушилин уволил главу администрации Мариуполя Иващенко

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уволил Константина Иващенко с должности главы администрации Мариуполя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

Документ, датированный 22 января, вступил в силу с момента подписания. Причина освобождения Иващенко от должности не уточняется. Он занимал пост главы администрации Мариуполя с 6 апреля 2022 года.

Новым мэром города Пушилин назначил Олега Моргуна, который ранее возглавлял администрацию Новоазовского района ДНР.

В декабре 2022 года Пушилин уволил мэра Дебальцева Игоря Захаревича. Причиной послужили нарушения при подготовке к отопительному сезону в Светлодарске. Кроме того, глава ДНР обратил внимание, что в городских пунктах обогрева «царит антисанитария».