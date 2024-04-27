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09:27, 27 апреля 2024Силовые структуры

Еще один российский военный получил 6,5 года колонии за уклонение от службы

В Томске суд дал 6,5 лет контрактнику за неявку на частичную мобилизацию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил ранее судимого военнослужащего Владислава Батурина к 6,5 года лишения свободы за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Батурин признан виновным по статье о самовольном оставлении части или места службы, о неявке в срок без уважительных причин на службу. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Выяснилось, что 17 ноября 2022 года мужчина уже проходил по аналогичной статье. Тогда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с испытательным сроком один год.

Как установил суд, военный заключил контракт с Минобороны. 7 декабря 2022 года он без уважительных причин не явился на службу в период частичной военной мобилизации. 16 сентября 2023 года он добровольно явился в военную комендатуру и заявил о себе.

Ранее сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который не явился на мобилизацию и устроил пьяную драку.

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      Анна Габай
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