Медведев назвал вероятный ответ на конфискацию активов России асимметричным

Медведев: ответ на конфискацию активов России может быть только асимметричным

Ответ на конфискацию российских активов за рубежом может быть только асимметричным. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — пояснил политик.

Медведев пояснил, что ответом от Москвы могут послужить реторсии — правомерные принудительные действия страны в ответ на недружественные акты других государств. Он отметил, что ответные нормы должны предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение для дальнейшего взыскания в пользу России.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что подобные меры потребуют коррекции российского гражданского законодательства.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

По оценке главы Европейского центробанка Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.