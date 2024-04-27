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12:56, 27 апреля 2024Россия

Медведев назвал вероятный ответ на конфискацию активов России асимметричным

Медведев: ответ на конфискацию активов России может быть только асимметричным

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Ответ на конфискацию российских активов за рубежом может быть только асимметричным. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — пояснил политик.

Медведев пояснил, что ответом от Москвы могут послужить реторсии — правомерные принудительные действия страны в ответ на недружественные акты других государств. Он отметил, что ответные нормы должны предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение для дальнейшего взыскания в пользу России.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что подобные меры потребуют коррекции российского гражданского законодательства.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

По оценке главы Европейского центробанка Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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