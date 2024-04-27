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09:36, 27 апреля 2024Экономика

Мосбиржа раскрыла схему отмывания денег на площадке

«Ведомости»: Мосбиржа сообщила о возможной схеме отмывания средств

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московская биржа сообщила о возможной схеме отмывания средств через инфраструктуру площадки. Об этом рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова, пишут «Ведомости».

Потенциальная схема выглядит следующим образом. Юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает на торгах неликвидные ценные бумаги. После этого цена данных активов разгоняется с помощью Telegram-каналов. Затем юрлицо передает бумаги физлицу за пределами биржевой платформы. Реальной оплаты при этом не происходит, однако договор купли-продажи заключается.

На следующем этапе розничный инвестор заводит средства на собственный брокерский счет, после чего продает, получая «легальный» доход, а затем выводит средства со счета.

В будущем подобные операции могут использоваться в противоправных целях, включая расчеты с криптовалютами, добавила Грекова. Бороться с появлением таких схем площадка намерена с помощью создания правильного ценообразования, подчеркнула она.

Ранее ЦБ начал рассмотрение схемы, которая даст возможность инвесторам открывать счета на Мосбирже, а не у брокеров. Представители трех брокерских компаний на условиях анонимности пояснили, что так платформа сможет конкурировать с посредниками. Регулятор подтвердил подготовку документа, добавив, что этот вопрос будет поднят в беседах с профессиональным сообществом.

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      Лилиана Набиуллина
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