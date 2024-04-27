Напавший на полицейского в самолете россиянин избежал тюрьмы

Напавший на полицейского в самолете Nordwind россиянин получил 3,5 года условно

Россиянин, напавший на полицейского на борту самолета авиакомпании Nordwind, избежал тюрьмы и получил 3,5 года условно. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал жителя Татарстана виновным по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и хулиганстве.

В материалах суда говорится, что в октябре 2023 года россиянин матерился и грубо нарушал порядок на рейсе из Санкт-Петербурга в Казань. Когда к дебоширу подошел сотрудник транспортной полиции, он оскорбил и ударил его, после чего был задержан.

«С учетом позиции государственного обвинителя Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — указано в источнике.

Ранее другого россиянина, устроившего дебош на рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей. Мужчина во время полета употребил наркотики и начал плеваться в попутчиков.

