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12:48, 27 апреля 2024Путешествия

Плевавшего в попутчиков пассажира самолета заставят выплатить 600 тысяч рублей

Россиянина, плевавшего в людей на рейсе Utair, оштрафовали на 600 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пассажира, устроившего дебош и плевавшего в людей не рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей. Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Пермский районный суд признал 40-летнего россиянина виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков и хулиганстве. Дебошира заставят выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

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Суд установил, что мужчина взял наркотики на борт самолета, летевшего из Сургута в Москву в январе 2024 года. Во время полета он их употребил, а затем устроил беспорядок в салоне и побеспокоил попутчиков. Из-за этого командир воздушного судна совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Перми. Там россиянина передали полиции.

Ранее сообщалось, что авиакомпания хотела отсудить у дебошира 800 тысяч рублей. В такую сумму представители перевозчика оценили сорванный рейс.

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      Марина Черняк
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