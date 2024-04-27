Плевавшего в попутчиков пассажира самолета заставят выплатить 600 тысяч рублей

Россиянина, плевавшего в людей на рейсе Utair, оштрафовали на 600 тысяч рублей

Пассажира, устроившего дебош и плевавшего в людей не рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей. Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Пермский районный суд признал 40-летнего россиянина виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков и хулиганстве. Дебошира заставят выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Суд установил, что мужчина взял наркотики на борт самолета, летевшего из Сургута в Москву в январе 2024 года. Во время полета он их употребил, а затем устроил беспорядок в салоне и побеспокоил попутчиков. Из-за этого командир воздушного судна совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Перми. Там россиянина передали полиции.

Ранее сообщалось, что авиакомпания хотела отсудить у дебошира 800 тысяч рублей. В такую сумму представители перевозчика оценили сорванный рейс.