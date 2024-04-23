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16:32, 23 апреля 2024Путешествия

Российская авиакомпания отсудит у плевавшего в людей пассажира 800 тысяч рублей

«Правда УрФО»: Utair засудит россиянина за сорванный рейс в Москву

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Российская авиакомпания Utair решила отсудить у пассажира, плевавшегося в людей, 800 тысяч рублей. Об этом сообщает «Правда УрФО».

Уточняется, что россиянин сорвал рейс перевозчика, из-за чего компания понесла убытки на сумму 800 тысяч рублей. Теперь она намерена получить эти деньги от дебошира.

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По информации издания, речь идет о рейсе Сургут — Москва, выполнявшемся в январе 2024 года. Тогда 40-летний пассажир принял неизвестный порошок вместе с водой, после чего начал вести себя неадекватно. Он отказывался подчиняться указаниям членов экипажа, нанес себе несколько порезов, а также плевался в попутчиков. В результате дебошира привязали к сиденью и сдали полиции после вынужденной посадки в Перми.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines устроил безумные танцы на борту и попал на видео. Отмечается, что лайнер, направлявшийся из Москвы в Стамбул, находился на взлетно-посадочной полосе Внуково и должен был по расписанию вылететь в турецкий город в 20:10 вторника, 26 марта.

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      Марк Успенский
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