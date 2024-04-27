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11:56, 27 апреля 2024Экономика

Названа дата начала отключений горячей воды в Москве

Горячую воду в столице начнут отключать с 14 мая

Фото: Sasikan Ulevik / Unsplash

В столице плановые отключения горячей воды начнутся с 14 мая. Об этом РИА Новости сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице максимальный срок отключения горячей воды составляет десять дней при законодательном нормативе 14 дней, напомнил заммэра. О сроках и датах отключения горожан предупреждают заранее через сервис mos.ru.

По информации с сайта mos.ru, отключения в столице не будут длиться более 10 суток. На это время москвичам рекомендуют перекрыть горячую воду, чтобы счетчик учитывал расход только используемой холодной.

Бирюков напомнил, что в столице воду ежегодно отключают в связи с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Бирюков назвал отключение горячей воды необходимой мерой для профилактики тепловых сетей. По его словам, все работы на системах горячего водоснабжения пройдут до 25 августа.

Ранее стало известно, что отопление в столице начнут отключать с субботы, 27 апреля. Отключение тепла будет проходить поэтапно, в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.

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      Мария Черкасова
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