Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:21, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач опроверг распространенное мнение о защите от солнца

Врач Мясников заявил, что футболка почти не защищает от УФ-излучения

Кадр: Doktor Мясников / О самом главном / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что футболка почти не защищает кожу человека от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Распространенное мнение о защите от солнца он опроверг в программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

«Майка — это все равно что солнцезащитный фактор, равный трем. Не 30, не 15, как в дневном креме, а трем. Она вас спасет от загара, загара у вас не будет, но ультрафиолет ее прошивает насквозь», — предупредил специалист. При этом мокрая майка, по его словам, абсолютно не защищает от УФ-излучения.

Мясников также отметил, что солнцезащитным кремом пользуются не с целью избежать загара, а чтобы предупредить повреждающее воздействие ультрафиолета на ткани. «Вы ставите преграду для ультрафиолетовых лучей, чтобы они не проникали дальше в кожу, не повреждали вашу ДНК, не образовывали морщины и раковые заболевания», — объяснил он принцип действия таких кремов.

Ранее Мясников назвал солнце и ультрафиолетовое излучение основными факторами риска развития меланомы. Он также раскритиковал солярии и назвал их местом, где выращивают меланомы и другие разновидности рака кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме решили ограничить в правах мигрантов-нелегалов. Нарушителям запретят приобретать недвижимость и заключать брак

      Названы основания увольнения отказавшихся от переезда работников

      Известная ведущая назвала преимущество советского ТВ перед современным

      В Осетии неадекватный мужчина заколол пытавшегося защитить женщин россиянина

      Зеленский уволил сбившего четырех человек чиновника

      Россиянин произвел 200 килограммов наркотиков и сел на 16,5 года

      Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов

      В российский регион прилетела редкая птица

      Юноша выстрелил в друга за съеденный бургер его девушки

      Стало известно о втором пострадавшем в результате стрельбы в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше