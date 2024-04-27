Врач опроверг распространенное мнение о защите от солнца

Врач Мясников заявил, что футболка почти не защищает от УФ-излучения

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что футболка почти не защищает кожу человека от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Распространенное мнение о защите от солнца он опроверг в программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

«Майка — это все равно что солнцезащитный фактор, равный трем. Не 30, не 15, как в дневном креме, а трем. Она вас спасет от загара, загара у вас не будет, но ультрафиолет ее прошивает насквозь», — предупредил специалист. При этом мокрая майка, по его словам, абсолютно не защищает от УФ-излучения.

Мясников также отметил, что солнцезащитным кремом пользуются не с целью избежать загара, а чтобы предупредить повреждающее воздействие ультрафиолета на ткани. «Вы ставите преграду для ультрафиолетовых лучей, чтобы они не проникали дальше в кожу, не повреждали вашу ДНК, не образовывали морщины и раковые заболевания», — объяснил он принцип действия таких кремов.

Ранее Мясников назвал солнце и ультрафиолетовое излучение основными факторами риска развития меланомы. Он также раскритиковал солярии и назвал их местом, где выращивают меланомы и другие разновидности рака кожи.