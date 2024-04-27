Парламент Грузии обвинил США в финансировании радикальных группировок

Спикер парламента Грузии Папуашвили: США финансируют радикальные группировки

США на деньги американских налогоплательщиков финансируют в Грузии деятельность радикальных группировок. В поддержке радикалов Вашингтон обвинил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Вместо призывов Конгрессу или Сенату [США] проще позаботиться и обнародовать деньги, поступающие из американского бюджета в Грузию. По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы узнаем, что деньги американских граждан окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных и дезинформационных группировок», — заявил парламентарий.

Он добавил, что политика Вашингтона негативно влияет на отношения двух стран.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал наглецами политиков Европейского союза, которые критикуют закон об иностранных агентах. По словам главы кабинета министров, новый закон «разорвет круг их лжи».