Песков ответил на выводы США о непричастности Путина к смерти Навального

Песков: статья с выводами разведки США о смерти Навального — пустые рассуждения

Статья американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) с выводами разведки США о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) — пустые рассуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Это такие очень, я бы сказал, пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее WSJ cо ссылкой на источники заявила, что американские спецслужбы не увидели причастности президента России Владимира Путина к смерти Навального.