Разведка США не увидела причастности Путина к произошедшему с Навальным

WSJ: спецслужбы США не увидели причастности Путина к произошедшему с Навальным

Разведка США не увидела причастности президента России Владимира Путина к произошедшему с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Спецслужбы США установили, что Путин, скорее всего, не отдавал приказ лишить жизни Навального», — заявили источники газеты.

По словам источников издания, этот вывод широко принят в разведывательном сообществе и разделяется несколькими агентствами, в том числе Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Управлением директора национальной разведки и разведывательным подразделением Госдепартамента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что готовность Путина обменять Навального говорит о том, что Кремль непричастен к его смерти. Незадолго до этого российский лидер заявил, что был согласен обменять Навального на российского заключенного в западной тюрьме.