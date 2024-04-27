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09:12, 27 апреля 2024Мир

Разведка США не увидела причастности Путина к произошедшему с Навальным

WSJ: спецслужбы США не увидели причастности Путина к произошедшему с Навальным

Фото: Reuters

Разведка США не увидела причастности президента России Владимира Путина к произошедшему с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Спецслужбы США установили, что Путин, скорее всего, не отдавал приказ лишить жизни Навального», — заявили источники газеты.

По словам источников издания, этот вывод широко принят в разведывательном сообществе и разделяется несколькими агентствами, в том числе Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Управлением директора национальной разведки и разведывательным подразделением Госдепартамента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что готовность Путина обменять Навального говорит о том, что Кремль непричастен к его смерти. Незадолго до этого российский лидер заявил, что был согласен обменять Навального на российского заключенного в западной тюрьме.

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      Семен Александров
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