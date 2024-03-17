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01:55, 18 марта 2024Россия

В Кремле ответили на обвинения в причастности к смерти Навального

Песков: готовность обмена Навального говорит о непричастности к его смерти
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Готовность президента России Владимира Путина обменять Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) говорит о том, что Кремль не причастен к его смерти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Таким образом он ответил на заявления вдовы Навального Юлии, которая считает, что к смерти ее мужа причастны российские власти. «Это не тот случай», — сказал Песков.

Он указал на слова президента Путина о готовности обменять Навального. «И отношение Путина [к этому вопросу] показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — заключил пресс-секретарь.

Незадолго до этого Путин заявил, что был согласен обменять Навального на российского заключенного в западной тюрьме. Саму смерть бывшего политика президент назвал печальным событием.

Навальный умер в колонии 16 февраля.

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      Марина Совина
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