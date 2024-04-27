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12:38, 27 апреля 2024Россия

Подростки устроили погром на могилах участников СВО

В Кемеровской области трое подростков повредили могилы участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Кузбассе трое подростков повредили могилы участников специальной военной операции (СВО) на кладбище в поселке Промышленная. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кемеровской области на своем сайте.

26 апреля в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видны разбитые рамки с фотографиями российских военных, а также разбросанные цветы и венки.

Изучив кадры и проведя проверку, следователи и полицейские установили причастность к погрому трех подростков. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина на джипе разгромил кладбище и снес несколько памятников. После этого он вышел из машины, разделся и начал бегать между захоронений без одежды.

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      Константин Лысяков
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