Подростки устроили погром на могилах участников СВО

В Кемеровской области трое подростков повредили могилы участников СВО

В Кузбассе трое подростков повредили могилы участников специальной военной операции (СВО) на кладбище в поселке Промышленная. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кемеровской области на своем сайте.

26 апреля в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видны разбитые рамки с фотографиями российских военных, а также разбросанные цветы и венки.

Изучив кадры и проведя проверку, следователи и полицейские установили причастность к погрому трех подростков. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина на джипе разгромил кладбище и снес несколько памятников. После этого он вышел из машины, разделся и начал бегать между захоронений без одежды.