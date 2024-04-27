Психически больной мужчина попытался проникнуть в грузовой отсек самолета

Daily Telegraph: мужчина попытался проникнуть в грузовой отсек самолета в Сиднее

Мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея и попытался проникнуть в самолет через грузовой отсек. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

По данным источника, нарушителю удалось прорваться через иммиграционный контроль на улицу и добежать до пассажирского лайнера Sri Lankan Airlines, который готовился к международному рейсу.

На видео попал момент, когда сотрудники аэропорта и офицеры полиции задерживали мужчину, который цеплялся за прутья погрузочной платформы, вырывался и кричал. Предположительно, он психически болен.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу для обследования. За нарушение контролируемых зон аэропорта он получил предписание явиться в суд. Ему также запретили въезд в авиагавань на 12 месяцев.

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