Автомобиль едва не столкнулся с пассажирским Boeing в аэропорту Москвы

«Авиаторщина»: автомобиль едва не столкнулся с самолетом Utair во Внуково

Автомобиль едва не столкнулся с пассажирским Boeing после его посадки в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 20 апреля около 08:00 мск. Самолет авиакомпании Utair прилетел в Москву из Уфы. Когда воздушное судно выруливало на стоянку после приземления, справа от него появилась машина, которая ехала наперерез. Экипажу пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать аварии.

Как сообщает источник, по предварительным данным, водитель автомобиля не увидел лайнер. В результате происшествия никто не пострадал. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее в апреле в аэропорту Якутска автомобиль наземной службы врезался в находившийся на стоянке самолет Sukhoi Superjet. В момент аварии пассажиров на борту не было, никто не пострадал.

