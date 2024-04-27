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14:40, 27 апреля 2024Путешествия

Автомобиль едва не столкнулся с пассажирским Boeing в аэропорту Москвы

«Авиаторщина»: автомобиль едва не столкнулся с самолетом Utair во Внуково

Фото: Юлия Лорис / Коммерсантъ

Автомобиль едва не столкнулся с пассажирским Boeing после его посадки в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 20 апреля около 08:00 мск. Самолет авиакомпании Utair прилетел в Москву из Уфы. Когда воздушное судно выруливало на стоянку после приземления, справа от него появилась машина, которая ехала наперерез. Экипажу пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать аварии.

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Как сообщает источник, по предварительным данным, водитель автомобиля не увидел лайнер. В результате происшествия никто не пострадал. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее в апреле в аэропорту Якутска автомобиль наземной службы врезался в находившийся на стоянке самолет Sukhoi Superjet. В момент аварии пассажиров на борту не было, никто не пострадал.

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      Алина Черненко
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