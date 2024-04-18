Автомобиль врезался в Sukhoi Superjet в аэропорту российского города

Автомобиль наземной службы врезался в Sukhoi Superjet в аэропорту Якутска

Автомобиль наземной службы врезался в находившийся на стоянке самолет Sukhoi Superjet в Якутске. Об этом сообщается на официальном сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в аэропорту российского города в четверг, 18 апреля. В момент столкновения пассажиров на борту воздушного судна не было, никто не пострадал. В результате инцидента был задержан вылет рейса по маршруту Якутск — Харбин.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства также проконтролируют соблюдение прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейсов.

В конце марта в московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет — Airbus A-380. Позже стало известно, что авария произошла из-за внезапного резкого ухудшения состояния водителя транспортного средства.