Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

Гонорар звезд за выступление на праздниках составил от 1,5 миллиона рублей

Гонорары российских звезд за выступления на майских праздниках составили от 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Одним из самых популярных направлений для артистов на длинные выходные стали турецкие отели. Звезды выступают на летних сценах гостиничных комплексов для туристов. Концерты бесплатные для проживающих в гостинице, гостям из других мест необходимо заплатить за проход.

Такие выступления оплачиваются по прайсу частных концертов. Исполнители Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Валерия, Клава Кока получают за них 3-5 миллионов рублей. Певцы Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Александр Ревва, Ани Лорак, Анна Седокова и Юлия Савичева зарабатывают на выступлениях в отелях 1,5-2 миллиона рублей.

Ранее был раскрыт гонорар за выступление на закрытом мероприятии певицы и бывшей участницы группы «Фабрика» Саши Савельевой, которая ранее переехала жить в Израиль.