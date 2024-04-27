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11:51, 27 апреля 2024Культура

Режиссер «Гардемаринов» рассказала о черном списке Рязанова

Дружинина рассказала, что Рязанов включил ее в черный список
Светлана Дружинина

Светлана Дружинина. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», рассказала о черном списке российского кинорежиссера Эльдара Рязанова. Ее слова приводит портал Prozvezd.

По словам Дружининой, кинематографист пригласил ее на роль Клавы в фильм «Дайте жалобную книгу», но она решила отказаться. «Вместо себя привела свою подругу — замечательную актрису, и она сыграла здорово! Но Эльдар Рязанов не забыл мой отказ. Вплоть до конца своей жизни я была занесена Рязановым в черный список», — поделилась артистка, отметив, что режиссер не снимал ее, игнорировал и не разговаривал.

Дружинина описала сложившуюся ситуацию как «месть» Рязанова. «Только под конец жизни Эльдар Александрович наладил с нами отношения», — заключила режиссер «Гардемаринов».

Ранее известный российский актер и телеведущий Владимир Долинский вспомнил, как работал с председателем Союза кинематографистов РФ, народным артистом и режиссером Никитой Михалковым.

ЖЗЛ
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