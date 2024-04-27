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07:47, 27 апреля 2024Путешествия

Россиянин описал обычаи в Таджикистане фразой «иметь три жены — нормально»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский тревел-блогер побывал в горном кишлаке Таджикистана и рассказал о местной традиции многоженства. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Таджики, конечно, не султаны, но иметь три жены — это нормально. "Когда первой жене исполнилось 24, я взял вторую. А потом и третью", — старый таджик рассказал свою историю», — написал автор публикации.

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По его словам, официально в стране многоженство запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.

«Чтобы выжить в кишлаке, надо много работать. Чем больше в семье рабочих рук, тем проще жить. Но где же взять дополнительную трудовую силу? Правильно, ее надо нарожать!» — рассказал путешественник.

Россиянин добавил, что в местных семьях бывает по две, а иногда и по три жены. У каждой из них может быть от четырех до семи детей. Особенно ценятся мальчики, так как они могут с ранних лет помогать отцу, пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой в горах Таджикистана и признался, что «наелся от пуза». Ему предложили половину цыпленка, а также бесплатный хлеб, свежий салат и чай.

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      Алина Черненко
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