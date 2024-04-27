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10:30, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин подкараулил жену возле работы и ранил ее ножом из-за отказа поговорить

В Тольятти будут судить мужчину, пытавшегося убить супругу за отказ поговорить

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Самарской области суд рассмотрит дело местного жителя, пытавшегося расправиться с супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел 30 января в Тольятти. Обвиняемый приехал к месту работы жены, чтобы поговорить. Однако она не захотела общаться с супругом. Тогда он достал нож и дважды ударил ее. Очевидцы заступились за потерпевшую и остановили нападавшего. Женщину доставили в больницу, она выжила.

Было возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Теперь оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Мурманске арестовали на два месяца 54-летнего мужчину, расправившегося с сожительницей.

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      Екатерина Кашурникова
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