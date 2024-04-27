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20:28, 27 апреля 2024Силовые структуры

Российский школьник собрал огнемет и из мести поджег крыльцо соседа по даче

Московский школьник собрал огнемет и поджег крыльцо соседа по даче

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Московский школьник собрал огнемет и из мести решил поджечь дом соседа по даче. Об этом сообщает Baza.

Инструкцию по изготовлению оружия 15-летний подросток нашел в интернете и закупил необходимые компоненты на столичном строительном рынке. Огнемет он решил испробовать после ссоры с ребятами на даче.

Мальчик сказал родителям, что пошел к другу, но уехал за город и поджег крыльцо соседского дома. Пожар вовремя потушили, а за поджигателем полицейские пришли в московскую квартиру. Там они обнаружили брусок с горелкой, бутылки с горючими жидкостями и компоненты огнемета.

27 апреля сообщалось, что на Кубани подростки проломили мужчине череп из-за замечания. Он высказал им претензии за гонки на питбайках в частном секторе, а молодые люди толпой набросились на него.

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      Любовь Ширижик
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