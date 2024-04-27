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13:18, 27 апреля 2024Россия

В России подростки проломили мужчине череп из-за замечания

На Кубани подростки проломили мужчине череп из-за замечания

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Кубани подростки проломили мужчине череп из-за замечания. О происшествии сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Россиянин сделал замечание группе молодых людей, которые устраивали гонки на питбайках в частном секторе.

Через несколько часов подростки вернулись к дому мужчины и напали на него. После избиения мужчину госпитализировали, ему предстоит операция. Он написал заявление в полицию.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина избил соседку по общежитию за сделанное ему замечание о беспорядке. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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