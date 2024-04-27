Российского таксиста забили за отказ в бесплатном проезде

В Волгограде таксиста избили до смерти за отказ везти клиентов бесплатно

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении двух жителей, которые подозреваются в расправе над 18-летним таксистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 27 апреля подозреваемые сели в такси и отказались платить за проезд, из-за чего между ними и водителем произошел конфликт. В результате мужчины набросились на потерпевшего и стали наносить ему удары руками и ногами, пока тот не перестал подавать признаки жизни. После этого подозреваемые скрылись с места.

Ранее сообщалось, что россиянин хотел припугнуть знакомого ружьем и случайно выстрелил в него.