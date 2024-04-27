Следователи завели дело из-за растерзанного алабаем 7-летнего мальчика

В Мантурово алабай искусал лицо и голову 7-летнего школьника

В Костромской области возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 апреля днем на территории частного дома города Мантурово собака породы алабай напала на 7-летнего мальчика. В результате школьник получил многочисленные укусы и тяжкие повреждения головы и лица. Пострадавший госпитализирован. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего.

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