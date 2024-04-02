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07:20, 2 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка предстанет перед судом за растерзанную овчаркой девочку

В Кемеровской области кавказская овчарка растерзала 4-летнюю девочку

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Кемеровской области 44-летняя россиянка предстанет перед судом по делу о нападении собаки на 4-летнюю девочку. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2024 года женщина вместе со знакомой девочкой пошла в соседний дом, где за которым она приглядывала из-за отъезда хозяев в город. Россиянка собиралась поставить миску с водой в вольер к кавказской овчарке, но как только приоткрыла дверь, животное вырвалось на улицу и растерзало ребенка. Женщина отнесла девочку в дом и вызвала скорую, но полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

После задержания, обвиняемая сотрудничала со следствием, полностью признала свою вину в инкриминируемом деянии, в содеянном раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 февраля сообщалось, что в Ленинградской области алабай растерзал свою хозяйку и снял с нее скальп.

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      Владимир Седов
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