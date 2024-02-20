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10:18, 20 февраля 2024Россия

Под Петербургом алабай растерзал свою хозяйку

В Ленобласти алабай растерзал свою хозяйку и снял с нее скальп

Фото: Екатерина Якель/Коммерсантъ

В Ленинградской области алабай растерзал свою хозяйку и снял с нее скальп. Об этом сообщили «Фонтанке» в экстренных службах.

Там уточнили, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Ее без признаков жизни нашел во дворе дома на улице Железнодорожной собственный сын, который вызвал на место происшествия оперативные службы.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, проводится экспертиза. Других подробностей о случившемся не приводится.

Ранее стая из десяти собак растерзала мужчину в Хабаровском крае на глазах прохожих. Врачи успели прибыть на место нападения и забрать мужчину на скорой, однако уже в автомобиле он перестал подавать признаки жизни.

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      Анастасия Шейкина
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